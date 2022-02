Marche et foulée des castors Diebolsheim Diebolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01

Diebolsheim Bas-Rhin Diebolsheim Une marche sportive de 6km ou 9km à travers les prés, les chemins et les forêts. Les participants découvriront notre belle nature. Un repas sera servi au Club House après la balade. La marche est gratuite – Repas à réserver +33 6 21 58 67 07 Une marche sportive de 6km ou 9km à travers les prés, les chemins et les forêts. Les participants découvriront notre belle nature. Un repas sera servi au Club House après la balade. Diebolsheim

