Téléthon : actions du Lions Club Deauville-Côte Fleurie Marché et église Saint-Augustin Deauville, 9 décembre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

A l’occasion de la 37e édition du Téléthon, le Lions Club Deauville-Côte Fleurie va mener une triple action en présence d’un membre de l’Association française contre les myopathies (AFM).

Sur le marché de Deauville à partir de 9h, une vente de brioches sera organisée ainsi qu’une vente de tickets de tombola pour gagner un panier garni dont il faudra estimer le poids.

L’annonce du gagnant sera faite à 19h avant le concert de trompes de chasse qui aura lieu à partir de 20h à l’église Saint-Augustin de Deauville.

L’intégralité des dons reçus sera reversée au Téléthon..

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Marché et église Saint-Augustin

Deauville 14800 Calvados Normandie



To mark the 37th edition of the Telethon, the Lions Club Deauville-Côte Fleurie is organizing a triple action in the presence of a member of the Association française contre les myopathies (AFM).

At the Deauville market from 9am, a sale of brioches will be organized, as well as a sale of raffle tickets to win a « panier garni », the weight of which will have to be estimated.

The winner will be announced at 7pm, before the trumpet concert at 8pm in Deauville’s Saint-Augustin church.

All donations received will be donated to the Telethon.

Con motivo del 37º Telemaratón, el Club de Leones de Deauville-Côte Fleurie participará en una triple acción en presencia de un miembro de la Asociación Francesa contra las Miopatías (AFM).

En el mercado de Deauville se venderán bollos a partir de las 9 de la mañana y se sorteará una cesta cuyo peso tendrá que calcular usted mismo.

El ganador se dará a conocer a las 19.00 horas, antes del concierto de trompeta que tendrá lugar a las 20.00 horas en la iglesia Saint-Augustin de Deauville.

Todos los donativos recibidos se destinarán al Telemaratón.

Anlässlich der 37. Ausgabe des Telethon wird der Lions Club Deauville-Côte Fleurie in Anwesenheit eines Mitglieds der Association française contre les myopathies (AFM) eine dreifache Aktion durchführen.

Auf dem Markt in Deauville werden ab 9 Uhr Brioches verkauft und Lose für eine Tombola verkauft, bei der Sie einen Präsentkorb gewinnen können, dessen Gewicht Sie schätzen müssen.

Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt um 19 Uhr vor dem Konzert der Jagdhornbläser, das ab 20 Uhr in der Kirche Saint-Augustin in Deauville stattfindet.

Alle eingehenden Spenden werden an den Telethon gespendet.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT SPL Deauville