Marche et course solidaire | Ladies Circle 93 Vitré Lieu-dit La Petite Ville Cuite Saint-M’Hervé, dimanche 4 février 2024.

Marche et course solidaire | Ladies Circle 93 Vitré Lieu-dit La Petite Ville Cuite Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Une superbe team de 12 femmes, dynamiques, engagées et actives, de Ladies Circle 93 Vitré organise une marche et une course le dimanche 4 février à la base de loisirs de la Haute-Vilaine à Saint-M’Hervé.

Rendez-vous dans le bourg de La Chapelle-Erbrée près de la mairie pour un départ à 10h

Parcours: 7 kms autour du lac de la Haute-Vilaine, par la passerelle. Pour les plus motivés course de 14 kms.

Boissons et friandises offertes

Participation : 4€ par personne .

Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne ladiesvitre@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 10:00:00

fin : 2024-02-04 13:00:00



