Marche et course d’orientation du Rebond Chapelais La Chapelle-Saint-Laurent, 12 mars 2022, La Chapelle-Saint-Laurent.

Marche et course d’orientation du Rebond Chapelais Salle Pierre de Coubertin Route de Bressuire La Chapelle-Saint-Laurent

2022-03-12 – 2022-03-12 Salle Pierre de Coubertin Route de Bressuire

La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres La Chapelle-Saint-Laurent

Marche et course d’orientation à La Chapelle-st-Laurent. Le samedi 12 mars : départ entre 17h et 20h (semi-nocturne). Le dimanche 13 mars : départ entre 8h et 10h.

Le parcours découverte débutant et famille dure 2h30 et pour celui des experts 3h.

Evènement limité à 249 participants par date. Date limite d’inscription : 9 mars.

Salle Pierre de Coubertin Route de Bressuire La Chapelle-Saint-Laurent

