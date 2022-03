Marche et course d’orientation au Parc Challon Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Marche et course d’orientation au Parc Challon Thouars, 1 mai 2022, Thouars. Marche et course d’orientation au Parc Challon Lieu-dit Le Parc Challon Départ du Parc Challon Thouars

2022-05-01 08:00:00 – 2022-05-01 Lieu-dit Le Parc Challon Départ du Parc Challon

Thouars Deux-Sèvres 5 EUR Enfilez de bonnes chaussures pour parcourir la plaine mauzéenne et découvrir les richesses touristiques naturelles du territoire à travers une marche découverte de 2h30 (environ 10 kms) et une course experte de 3h maxi (environ 20 kms). Une boisson vous sera offerte à l’arrivée, un ravitaillement est également programmé sur les parcours. Alors tous à vos baskets !

Buvette sur place.

Sur inscription avant le 25 avril

Les fonds récoltés seront reversés au profit de la recherche sur le cancer pédiatrique. Participez à une marche découverte ou à une course experte (selon votre choix) qui vous mènera hors des sentiers battus au travers de paysages aussi variés que préservés.

Sur inscription avant le 25 avril +33 6 11 17 93 00 Enfilez de bonnes chaussures pour parcourir la plaine mauzéenne et découvrir les richesses touristiques naturelles du territoire à travers une marche découverte de 2h30 (environ 10 kms) et une course experte de 3h maxi (environ 20 kms). Une boisson vous sera offerte à l’arrivée, un ravitaillement est également programmé sur les parcours. Alors tous à vos baskets !

Buvette sur place.

Sur inscription avant le 25 avril

Les fonds récoltés seront reversés au profit de la recherche sur le cancer pédiatrique. Rotary Club de bressuire

Lieu-dit Le Parc Challon Départ du Parc Challon Thouars

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse Lieu-dit Le Parc Challon Départ du Parc Challon Ville Thouars lieuville Lieu-dit Le Parc Challon Départ du Parc Challon Thouars Departement Deux-Sèvres

Thouars Thouars Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouars/

Marche et course d’orientation au Parc Challon Thouars 2022-05-01 was last modified: by Marche et course d’orientation au Parc Challon Thouars Thouars 1 mai 2022 Deux-Sèvres Thouars

Thouars Deux-Sèvres