La ferme Les Radis de Vassy, qui vous accueille, est une micro ferme en maraîchage biologique sur sol vivant. Nous organisons un marché de producteurs avec des animations à partir de 15h30 avec notre groupement de producteurs locaux. Le groupe _Sweet Tone_ nous accompagnera pour une soirée en musique. Nous proposerons, pour votre plus grand plaisir, une restauration sur place ainsi qu’un accueil chaleureux et convivial dans le bocage normand. Les autres producteurs présents seront : La ferme du Castel avec ses escargot préparés. Le domaine de Romilly avec sa production cidricole et ses fameuses crèpes. La Chevreline avec ses fromages et desserts au bon lait de chèvres. La Fermette Nature avec ses préparations à base de fruits de son verger et de nos légumes. La Maison Lesouef avec sa charcuterie Normande. La ferme du Refuge avec ses produits lactofermentés. La Brasserie de Herbes Sauvages, avec sa bière artisanale. Nous aurons également : Au fil d’Elo, créations lavables et zéro déchet. Oscar écopâturage qui nous fera une démonstration de tonte de mouton.

Accès libre

