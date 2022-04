Marché et cinéma en plein air Bidache Bidache Catégories d’évènement: Bidache

Pyrénées-Atlantiques

Marché et cinéma en plein air Bidache, 13 août 2022, Bidache. Marché et cinéma en plein air Bidache

2022-08-13 – 2022-08-13

Bidache Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 17h, marché semi nocturne. Possibilités de restauration sur place.

A partir de 21h30, projection du film Mia et le lion blanc, venez avec votre couverture, pouf ou chaise longue. 17h, marché semi nocturne. Possibilités de restauration sur place.

A partir de 21h30, projection du film Mia et le lion blanc, venez avec votre couverture, pouf ou chaise longue. +33 5 59 56 03 49 17h, marché semi nocturne. Possibilités de restauration sur place.

A partir de 21h30, projection du film Mia et le lion blanc, venez avec votre couverture, pouf ou chaise longue. Pixabay

Bidache

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bidache, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bidache Adresse Ville Bidache lieuville Bidache Departement Pyrénées-Atlantiques

Bidache Bidache Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bidache/

Marché et cinéma en plein air Bidache 2022-08-13 was last modified: by Marché et cinéma en plein air Bidache Bidache 13 août 2022 Bidache Pyrénées-Atlantiques

Bidache Pyrénées-Atlantiques