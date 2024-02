Marché et brunch au Vélodrome Champ Ravy Genève, samedi 3 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T15:00:00+01:00

Fin : 2025-02-01T10:00:00+01:00 – 2025-02-01T15:00:00+01:00

Marché du Vélodrome producteurs et artisans locaux et brunch au café Le Ravy tous les 1er samedis du mois (sauf juillet et août ) de 10 heures à 15 heures.

Inscription obligatoire pour le brunch: leravy@caritas-ge.ch

Champ Ravy 58 chemin de la Mère Voie, 1228 Genève 1228 Genève [{« link »: « mailto:leravy@caritas-ge.ch »}]