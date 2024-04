Marché et bourse aux plantes, marché du terroir et de l’artisanal local à Villetrun Villetrun, dimanche 28 avril 2024.

Dimanche

Venez passer une journée très agréable et pleine d’échanges.

Marché et bourse aux plantes, marché du terroir et de l’artisanal local à Villetrun. Une quarantaine d’exposants. Beau marché de végétaux, pépiniéristes, maraichers, et horticulteurs. Une douzaine de producteurs du terroir de tous les goûts pour satisfaire vos palets, de nombreux artisans pour faire un cadeau ou vous faire plaisir. Animer par l’animateur du conseil département de Loir et Cher et par la banda de l’harmonie du Loir. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

