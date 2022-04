Marché et bourse aux plantes, marché artisanal et produits du terroir à Villetrun Villetrun, 1 mai 2022, Villetrun.

2022-05-01 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-01 18:00:00 18:00:00

Villetrun Loir-et-Cher Villetrun Loir-et-Cher

Marché et bourse aux plantes, marché artisanal et produits du terroir à Villetrun. Conférence sur les arbres fruitiers.Marché de Végétaux : plans de tomates anciennes, légumes, plantes aromatiques, plans de fleurs, potées et divers. Producteurs du terroir : miel, fromages de chèvre, producteur d’huile végétale de colza, tournesol et ses vinaigres, escargots, bières artisanales, savon bio, plantes sauvages, comment les cuisiner et les reconnaître ? Marché artisanal : couturière, dentellière, peinture sur toile sur porcelaine et sur objets, aquarelles et dessins, sculpteur, maroquinerie et transformation d’animaux dans des coloquintes… Animation avec le car podium et l’animateur du département. Restauration possible sur place.

Venez passer une journée très agréable et pleine d’échanges.

g.chouteau@orange.fr +33 2 54 77 63 93

