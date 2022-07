Marché et animations Plélan-le-Petit Plélan-le-Petit Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plélan-le-Petit

Marché et animations

2022-08-19 16:00:00 – 2022-08-19 21:00:00

Place de la mairie Plélan-le-Petit Côtes d'Armor

2022-08-19 16:00:00 – 2022-08-19 21:00:00 Plélan-le-Petit

Côtes d’Armor Plélan-le-Petit Marché hebdomadaire

Restauration Association Plaisir de la danse

