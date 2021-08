Loctudy Loctudy Finistère, Loctudy Marché et animations musicales – Le mercredi, c’est Loctudy Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Loctudy Finistère Venez profiter de cette jolie ambiance dans les rues de Loctudy et la place de la mairie.

– Rue du port : 18h Musiciens amateurs

– 19h30 Bagad ou Batucada

