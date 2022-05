Marché et animations à la Ferme de Marauli Poussignac Poussignac Catégories d’évènement: 47700

Poussignac

Marché et animations à la Ferme de Marauli Poussignac, 11 juin 2022, Poussignac. Marché et animations à la Ferme de Marauli Ferme de Marauli 525 Chemin de Marauli Poussignac

2022-06-11 – 2022-06-11 Ferme de Marauli 525 Chemin de Marauli

Poussignac 47700 Poussignac Au programme :

– Un marché avec des producteurs de proximité.

– De la restauration à partir de 12h et 19h00 (pensez à vos assiettes et couverts).

– Une petite ferme avec des animaux.

– Exposition de véhicules des Vieux Moteurs Gascons

– 15h : début du concours de belote (inscription à 14h30)

– Tombola (1 jambon à gagner), tirage au sort à 19h00

– Jeux gonflables pour les enfants Marché avec des producteurs de proximité, restauration sur place le midi et le soir, petite ferme avec divers animaux, exposition de véhicules anciens, belote, jeux pour enfants, tombola (1 jambon à gagner), tirage au sort à 19h00 +33 5 53 88 22 56 Au programme :

– Un marché avec des producteurs de proximité.

– De la restauration à partir de 12h et 19h00 (pensez à vos assiettes et couverts).

– Une petite ferme avec des animaux.

– Exposition de véhicules des Vieux Moteurs Gascons

– 15h : début du concours de belote (inscription à 14h30)

– Tombola (1 jambon à gagner), tirage au sort à 19h00

– Jeux gonflables pour les enfants Marauli

Ferme de Marauli 525 Chemin de Marauli Poussignac

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 47700, Poussignac Autres Lieu Poussignac Adresse Ferme de Marauli 525 Chemin de Marauli Ville Poussignac lieuville Ferme de Marauli 525 Chemin de Marauli Poussignac Departement 47700

Poussignac Poussignac 47700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poussignac/

Marché et animations à la Ferme de Marauli Poussignac 2022-06-11 was last modified: by Marché et animations à la Ferme de Marauli Poussignac Poussignac 11 juin 2022 47700 Poussignac

Poussignac 47700