du mercredi 7 juillet au mercredi 25 août à Halles

Le marché Estiv’halle est de retour, de 17h à 22h tous les mercredis de l’été sous la halle de Cazères !! Au programme : Diverses animations pour petits et grands, des concerts, une buvette, des planchas et des traiteurs à disposition. Retrouvez également nos artisans, créateurs et producteurs dans une ambiance locale dynamique et festive. Organisé par La Maison Pour Tous, Utopons, L’Asso’s Epicée, Le Jardin Enchan’Thé et Cazeres Ethique Producteurs, animations, concerts Halles Place des Martyrs de la Résistance, 31220 Cazères Cazères Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T17:00:00 2021-07-07T22:00:00;2021-07-14T17:00:00 2021-07-14T22:00:00;2021-07-21T17:00:00 2021-07-21T22:00:00;2021-07-28T17:00:00 2021-07-28T22:00:00;2021-08-04T17:00:00 2021-08-04T22:00:00;2021-08-11T17:00:00 2021-08-11T22:00:00;2021-08-18T17:00:00 2021-08-18T22:00:00;2021-08-25T17:00:00 2021-08-25T22:00:00

