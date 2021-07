Saint-Germain-du-Bois Saint-Germain-du-Bois Saint-Germain-du-Bois, Saône-et-Loire Marché estival Saint-Germain-du-Bois Saint-Germain-du-Bois Catégories d’évènement: Saint-Germain-du-Bois

Saône-et-Loire

Marché estival Saint-Germain-du-Bois, 1 août 2021-1 août 2021, Saint-Germain-du-Bois. Marché estival 2021-08-01 – 2021-08-01 Camping de l’Etang Titard 100, route de Louhans

Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire Saint-Germain-du-Bois Marché estival du camping, avec la participation des producteurs locaux, apéritif offert à l’issu du marché. mairie@saintgermaindubois.fr +33 3 85 72 01 47 Marché estival du camping, avec la participation des producteurs locaux, apéritif offert à l’issu du marché. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-du-Bois, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Germain-du-Bois Adresse Camping de l'Etang Titard 100, route de Louhans Ville Saint-Germain-du-Bois lieuville 46.74811#5.24498