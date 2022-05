Marché estival Sail-sous-Couzan Sail-sous-Couzan Catégories d’évènement: Loire

2022-05-01 17:00:00 – 2022-09-30 20:00:00

Sail-sous-Couzan Loire Sail-sous-Couzan Pendant la période estivale, tout en conservant le marché du matin, un autre marché se tiendra en fin d’après-midi : commerçants et associations pourront y proposer leurs produits. +33 4 77 24 52 62 http://www.sail-sous-couzan.com/ Sail-sous-Couzan

