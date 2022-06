Marché Estival Rousset-les-Vignes Rousset-les-Vignes Catégories d’évènement: 26770

2022-06-07 17:00:00 17:00:00 – 2022-09-27 22:00:00 22:00:00

Rousset-les-Vignes 26770 Fruits et légumes, épicerie fine du terroir, huile d’olives, miel, oeufs, pizzas à emporter, dégustation de bière ou vin, plantes aromatiques , produits CBD , Magnetix, artisans créateurs de sacs, bougies, bijoux, décoration… marche.estival.rousset@gmail.com Rousset-les-Vignes

