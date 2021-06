Menton Mail du Bastion Alpes-Maritimes, Menton Marché Estival Nocturne Mail du Bastion Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Il est, sans conteste, une animation prisée des Mentonnais mais aussi des nombreux estivants. Sans oublier de citer les restaurateurs et autres boutiques qui profitent pleinement de cette animation nocturne. De 19h à minuit, des artisans et revendeurs animent le mail du Bastion pour le plus grand plaisirs de tous : artisanat d’art, bijoux fantaisies, peintures… il y en a pour tous les goûts. Trait d’union entre le centre-ville et le bord de mer, ce marché est aujourd’hui une véritable institution à Menton. **Du 1er juillet au 29 août** **Mail du Bastion – 7j/7 – 19h à minuit** Implanté sur le mail du Bastion, ce rendez-vous quotidien se déroule de fin juin à fin août Mail du Bastion 06500 Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

