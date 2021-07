Hudimesnil Hudimesnil Hudimesnil, Manche Marché estival nocturne Hudimesnil Hudimesnil Catégories d’évènement: Hudimesnil

Manche

Marché estival nocturne Hudimesnil, 6 août 2021-6 août 2021, Hudimesnil. Marché estival nocturne 2021-08-06 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-06 21:00:00 21:00:00

Hudimesnil Manche Hudimesnil Marché estival à Hudimesnil : centre bourg et Rotonde

Expo-ventes d’artistes et d’ artisans locaux.

Restauration sur place

Animations musicales dernière mise à jour : 2021-07-08 par OTGTM – BIT Bréhal

Détails Catégories d’évènement: Hudimesnil, Manche Autres Lieu Hudimesnil Adresse Ville Hudimesnil lieuville 48.86297#-1.49303