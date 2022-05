Marché Estival – Made in Breizh Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Marché Estival – Made in Breizh
Erquy, 1 août 2022, 17:00:00 – 21:00:00
Village Estival Boulevard de la Mer

Cette animation reçoit des producteurs, artisans et artistes locaux (production artisanale, artistique, produits traditionnels, du terroir, …) dont l'activité est en cohérence avec l'image de la Bretagne. Tous les lundis soir, soit 7 soirées, le marché se déroulera dans le village estival situé boulevard de la mer à Erquy. 
Animation autour des musiques et danses bretonnes. Accès libre et gratuit.

