2022-07-12

Profitez d'une soirée d'été pour vous promener au parc et y faire votre marché, et pourquoi pas, même y pique-niquer. Maraîcher, petits fruits et plantes aromatiques, artisanat, Brasserie du Pays Welche, Musée des eaux de vie, aliments vegans, viticulteur, savons Scala, puzzles en bois, miel.. Retrouvez tous ces artisans dans une ambiance conviviale, et posez vous le temps d'un instant ! Marché de producteurs, produits locaux, etc.

