Marché estival, 2 août 2021, Erquy.

La Halle, le lundi 2 août à 17:00

Tous les lundis du 5 juillet au 23 août 2021, venez découvrir producteurs, artisans et artistes locaux dans le centre-bourg d’Erquy. Des animations de musique et de danse bretonne seront également de la partie pour vous présenter un panorama «made in breizh» ! Les animations se dérouleront dans le centre d’Erquy, de la Halle jusqu’au boulevard de la mer sur l’esplanade des drapeaux. [http://waraok.com/](http://waraok.com/)

accès libre et gratuit

2021-08-02T17:00:00 2021-08-02T22:00:00

