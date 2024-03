Marché estival Urville-Nacqueville La Hague, vendredi 12 juillet 2024.

Marché estival Urville-Nacqueville La Hague Manche

Marché estival avec vente de produits locaux: crustacés, huitres avec dégustation sur place possible, producteurs locaux de légumes, volailles, oeufs, boulangerie artisanale, artisanat local, restauration rapide possible, bar, etc.

Présence certains vendredis de chanteurs ou groupe musical

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 17:00:00

fin : 2024-07-12 20:00:00

Urville-Nacqueville Place de l’Ancien Village Normand

La Hague 50460 Manche Normandie jnapoly@orange.fr

L’événement Marché estival La Hague a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Cotentin La Hague