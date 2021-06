Anthy-sur-Léman Anthy-sur-Léman Anthy-sur-Léman, Haute-Savoie Marché estival gourmand de producteurs Anthy-sur-Léman Anthy-sur-Léman Catégories d’évènement: Anthy-sur-Léman

Haute-Savoie

Marché estival gourmand de producteurs Anthy-sur-Léman, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Anthy-sur-Léman. Marché estival gourmand de producteurs 2021-07-07 – 2021-07-07 Rue des Recorts Plage des Recorts

Anthy-sur-Léman Haute-Savoie Anthy-sur-Léman Marché estival gourmand de producteurs locaux et artisans divers et variés à la plage des Recorts: une vingtaine d’exposants locaux vous attendent dans une ambiance chaleureuse. Venez nombreux ! accueil@anthy-sur-leman.fr +33 4 50 70 35 01 http://www.anthy-sur-leman.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: Anthy-sur-Léman, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Anthy-sur-Léman Adresse Rue des Recorts Plage des Recorts Ville Anthy-sur-Léman lieuville 46.36022#6.42438