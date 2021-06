Dordives dordives Dordives Marché estival dordives Dordives Catégorie d’évènement: Dordives

Marché estival

le samedi 24 juillet

Un marché des artisans estival ! Retrouvez l'ambiance d'un marché en bord de mer à la Prairie des Etangs, le temps d'une journée. Entrée libre. De 10h30 à 19h

2021-07-24T10:30:00 2021-07-24T19:00:00

