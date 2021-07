La Chapelle-Naude La Chapelle-Naude La Chapelle-Naude, Saône-et-Loire Marché estival de producteurs La Chapelle-Naude La Chapelle-Naude Catégories d’évènement: La Chapelle-Naude

Saône-et-Loire

Marché estival de producteurs 2021-07-09 – 2021-07-09 Place de la Mairie Le Bourg

La Chapelle-Naude Saône-et-Loire La Chapelle-Naude Marché estival de producteurs, produits locaux, producteurs artisans : savons, miel, macarons et pâtisseries, bière et vin, viandes de bœufs, porcs, volailles, légumes, pisciculture, paëlla préparé sur place, fromage.

