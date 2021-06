Maen Roch Maen Roch Ille-et-Vilaine, Maen Roch Marché estival de Maen Roch Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Du 2 juillet au 27 août, rendez-vous au Marché estival de Maen Roch. Tous les vendredis de cet été, de 17 h à 21 h, retrouvez dans le centre-bourg de Saint-Brice-en-Coglès les étals de producteurs locaux et d'artisans-créateurs dans une ambiance festive et estivale. Un stand de l'Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne sera à votre disposition sur le marché. Venez à notre rencontre pour découvrir ou redécouvrir le territoire, mais également pour vous informer sur les événements qui se dérouleront tout l'été sur Couesnon Marches de Bretagne. Le Marché est organisé par la mairie de Maen Roch. mairie@maenroch.fr +33 2 99 98 61 04

