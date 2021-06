Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Carentan les Marais, Manche Marché estival Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Manche

Marché estival Carentan-les-Marais, 13 août 2021-13 août 2021, Carentan-les-Marais. Marché estival 2021-08-13 17:00:00 – 2021-08-13 21:00:00

Carentan-les-Marais Manche Carentan-les-Marais Marché estival avec produits locaux, vêtements, bijoux, etc. Restauration sur place. Marché estival avec produits locaux, vêtements, bijoux, etc. Restauration sur place. +33 2 33 42 74 00 Marché estival avec produits locaux, vêtements, bijoux, etc. Restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-06-23 par OT Baie du Cotentin

Détails Catégories d’évènement: Carentan les Marais, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Carentan-les-Marais Adresse Ville Carentan-les-Marais lieuville 49.308#-1.23909