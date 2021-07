Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Carentan les Marais, Manche Marché estival Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Marché estival Carentan-les-Marais, 6 août 2021-6 août 2021, Carentan-les-Marais. Marché estival 2021-08-06 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-06 21:00:00 21:00:00

Carentan-les-Marais Manche Carentan-les-Marais Véritable lieu de vie et de rencontre de la ville de Carentan-les-Marais, le port de plaisance accueille cette année la première édition de son marché estival. Retrouvez plus d'une vingtaine d'exposants proposant des produits locaux, des vêtements et des bijoux mais également des artisans ! Afin de se restaurer, des foodtrucks seront présents sur le marché. Masque obligatoire pour les visiteurs et exposants.

