Marché estival à Coudeville-sur-Mer

Marché estival à Coudeville-sur-Mer, 17 août 2022, . Marché estival à Coudeville-sur-Mer



2022-08-17 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-17 21:00:00 21:00:00 Marchés d’été avec animation musicale, produits du terroir et restauration sur place.

Mercredi 17 Août : ENOMYSTIK

Organisé par la municipalité de Coudeville-sur-Mer, sur l’aire de pic-nique. Marchés d’été avec animation musicale, produits du terroir et restauration sur place.

Mercredi 17 Août : ENOMYSTIK

Organisé par la municipalité de Coudeville-sur-Mer, sur l’aire de pic-nique. Marchés d’été avec animation musicale, produits du terroir et restauration sur place.

Mercredi 17 Août : ENOMYSTIK

Organisé par la municipalité de Coudeville-sur-Mer, sur l’aire de pic-nique. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville