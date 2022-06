Marché estival, 10 août 2022, .

Marché estival



2022-08-10 17:00:00 – 2022-08-10 21:00:00

Sidiailles fait son festival au marché sous les marronniers face à l’église,terroir et artisanat, animation et jeux etc…. buvette et petite restauration sur place. Animation : Soirée exclusive avec le Zaza Show, un spectacle dans la salle des fêtes à partir de 20h30, réservation au 06.26.75.03.89, places limitées, tarif 12€ à partir de 14 ans. Marché de 17h à 21h.

