Marché éphémère de Noël ———————– ### Jeudi 18 novembre de 18h30 à 20h30 à la maison des solidarités Comme chaque année, L’amap les paniers d’arcueil et la Maison des Solidarités organisent un marché éphémère. De petits producteurs locaux et des artisans seront présents. Vous pourrez trouver des légumes, de la bière, de l’huile d’olive, des volailles mais aussi des livres, de créations de couturières, de la gravure… Vous pourrez aussi participer à un atelier soupe de 14h à 17h. On vous expliquera aussi pourquoi il est si important de manger de la soupe ;). Si vous désirez y participer , c’est gratuit, mais il faut s’inscrire : 01 41 24 28 10 Les soupes seront dégustées lors du marché et bien-sûr le vin chaux de Dominique sera là aussi pour vous réchauffer. Essayez de penser à venir avec vos mugs et tasses pour déguster zero déchet. Pour plus d’infos sur la MDS, découvrez leur site internet : [http://www.lamaison.asso.fr/](http://www.lamaison.asso.fr/)

Gratuit

Proposé par l’Amap les paniers d’Arcueil et la Maison des Solidarités

La Maison des solidarités 102 rue Marius Sidobre 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:30:00 2021-11-18T20:30:00