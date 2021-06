Nantes Carré gris Loire-Atlantique, Nantes Marché éphémère Carré gris Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Marché éphémère Carré gris, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Nantes. Marché éphémère

Carré gris, le mercredi 7 juillet à 08:00

**Les marchands, présents sur le marché de Bellevue, viennent à la rencontre des habitants du Breil !** ### **_Le Mercredi 07 Juillet 2021 dès 8h_** _Vous pourrez retrouver de nombreux marchands : Épicerie, fruits et légumes, vêtements, chaussures, maroquinerie, bazar…_

Entrée libre

Vivre libre 44 organise un marché éphémère le mercredi 7 juillet 2021 Carré gris jacques feyder, nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T08:00:00 2021-07-07T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Carré gris Adresse jacques feyder, nantes Ville Nantes lieuville Carré gris Nantes