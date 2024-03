Marche énergétique du printemps La Forest-Landerneau, mardi 2 avril 2024.

Marche énergétique du printemps La Forest-Landerneau Finistère

Cette marche alterne des exercices de respiration en conscience, inspirés de la marche afghane, avec des haltes avec des exercices de Qi Gong et de Yoga, spécifiques au printemps.

Les exercices » du printemps » permettent d’harmoniser la circulation du sang, et d’alimenter les muscles et les tendons. L’évacuation des graisses est facilitée, et une détente des yeux est proposée.

Cette activité est ouverte à tous, même à ceux qui n’ont jamais pratiqué du Qi gong et du Yoga. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:00:00

fin : 2024-04-02 12:00:00

Parking de la Gare

La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne marchonsrespirons@gmail.com

L’événement Marche énergétique du printemps La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2024-03-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS