Marche énergétique du printemps Route de Beg ar Groas La Forest-Landerneau, mardi 19 mars 2024.

Marche énergétique du printemps Route de Beg ar Groas La Forest-Landerneau Finistère

Cette marche alterne des exercices de respiration en conscience inspirés de la marche afghane avec des haltes avec des exercices de Qi Gong et de Yoga, spécifiques au printemps.

Dans le corps, sont plus particulièrement concernés les méridiens du foie, et celui de la vésicule biliaire. Ces méridiens commandent les yeux, les muscles, les tendons.

La marche afghane et l’harmonisation de ces méridiens permettent une meilleure circulation sanguine.

La session part du parking de la gare, à La Forest Landerneau, et se déroule principalement sur un terrain plat.

Les débutants sont les bienvenus. .

Début : 2024-03-19 10:00:00

fin : 2024-03-19 12:00:00

Route de Beg ar Groas Parking de la Gare

La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne marchonsrespirons@gmail.com

