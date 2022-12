Marche énergétique de l’hiver La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Finistère La Forest-Landerneau Cette marche alterne des exercices de respiration en conscience avec des haltes de pratiques de Qi-Gong, spécifiques aux méridiens de l’hiver.

Ces méridiens contribuent à la protection du corps des agressions externes. Ils soutiennent le métabolisme, et » gouvernent » l’eau dans le corps.

Grâce au mixte de la marche et des exercices, et grâce à l’environnement naturel, tu pourras soutenir ton système immunitaire, améliorer ta capacité respiratoire, apaiser ton système nerveux, équilibrer ta tension artérielle.

Le circuit, long de 3km, emprunte les magnifiques sentiers boisés du bord de l’Elorn à La Forest Landerneau. marchonsrespirons@gmail.com +33 6 02 26 72 02 https://www.facebook.com/marchonsrespirons La Forest-Landerneau

