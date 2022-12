Marche énergétique de l’hiver La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Marche énergétique de l’hiver La Forest-Landerneau, 19 janvier 2023, La Forest-Landerneau . Marche énergétique de l’hiver Parking Mesguen Kerjean La Forest-Landerneau Finistère

2023-01-19 14:00:00 – 2023-01-06 16:00:00 La Forest-Landerneau

Finistère Cette marche alterne des exercices de respiration en conscience avec des haltes de pratique de Qi-Gong, spécifique aux méridiens de l’hiver.

Ces méridiens contribuent à la protection du corps des agressions externes. Ils soutiennent le métabolisme, et » gouvernent » l’eau dans le corps.

Le circuit, long de 2km, emprunte des sentiers du bois de La Forest Landerneau, et l’un d’eux longe un ruisseau.

C’est une invitation à renforcer son système immunitaire , harmoniser le système cardio-pulmonaire, et apaiser le système nerveux tout en profitant de la lumière naturelle. marchonsrespirons@gmail.com +33 6 03 26 72 02 https://www.facebook.com/marchonsrespirons La Forest-Landerneau

