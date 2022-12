Marche énergétique de l’hiver La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

La Forest-Landerneau

Marche énergétique de l'hiver
2023-01-19



Finistère Cette marche alterne des exercices de respiration en conscience, ou dite marche afghane, avec des haltes de pratique inspirée du Qi-Gong, spécifique aux méridiens de l’hiver.

Ces méridiens contribuent à la protection du corps des agressions externes.

Selon la médecine traditionnelle chinoise, l’hiver est la saison de l’eau et l’apogée du Yin. Tout est au repos dans la nature.

Le travail de l’homme est laborieux, et attaché à la notion de piège.

Le sens qui nous met aux aguets est l’ouïe, pour nous prévenir des dangers.

Le circuit, long de 3.5 km, emprunte des sentiers du bois de La Forest Landerneau

