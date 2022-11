Marché Enchanté Autrêches Autrêches Autrêches Catégories d’évènement: Autrêches

Marché Enchanté Autrêches, 16 décembre 2022, Autrêches.

2022-12-16 17:00:00 – 2022-12-16 21:30:00

Oise Autrêches Un marché d’exposants créateurs, producteurs 100% locaux pour la joie de nos papilles et le plaisir des yeux et de merveilleux cadeaux éthiques pour tous nos proches sous le sapin. Dans un cadre féérique au milieu des bois du site de l’Hermitage, l’association Graines de Vies vous invite à découvrir ce Marché Enchanté. Bar et restauration sur place. C’est une véritable expérience immersive au cœur du territoire à la rencontre des créateurs et producteurs exceptionnels. Un marché d’exposants créateurs, producteurs 100% locaux pour la joie de nos papilles et le plaisir des yeux et de merveilleux cadeaux éthiques pour tous nos proches sous le sapin. Dans un cadre féérique au milieu des bois du site de l’Hermitage, l’association Graines de Vies vous invite à découvrir ce Marché Enchanté. Bar et restauration sur place. C’est une véritable expérience immersive au cœur du territoire à la rencontre des créateurs et producteurs exceptionnels. grainesdevies60@gmail.com +33 6 11 90 44 16 GRAINES DE VIES

