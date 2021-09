Bizanos Bizanos Bizanos, Pyrénées-Atlantiques Marche encadrée Bizanos Bizanos Catégories d’évènement: Bizanos

Pyrénées-Atlantiques

Marche encadrée Bizanos, 13 octobre 2021, Bizanos. Marche encadrée 2021-10-13 09:00:00 – 2021-10-13

Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos EUR 0 Marche encadrée par Jérôme DUCROS éducateur sportif pour le BRP Bizanos Randonnée Patrimoine.

Le jeudi 16 septembre, le mercredi 29 septembre et le mercredi 13 octobre

Départ 9h au Château de Franqueville – se garer au parking extérieur

Compter 3h pour la balade – prévoir de l’eau et un petit encas. Place limitée à 15 personnes maxi – s’inscrire au 05.59.27.47.72 ou sportssante@ville-bizanos.fr

