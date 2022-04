Marche en pleine conscience Saint-Mards-en-Othe, 12 juin 2022, Saint-Mards-en-Othe.

Marche en pleine conscience Saint-Mards-en-Othe

2022-06-12 09:30:00 – 2022-06-12 17:00:00

Saint-Mards-en-Othe Aube Saint-Mards-en-Othe

Dimanche 12 juin : SAINT MARDS EN OTHE – Marche en pleine conscience. Découvrir la nature au rythme des saisons, se ressourcer, se recentrer à travers une marche méditative, tout en lenteur, c’est ce qu’on appelle la marche en pleine conscience… Le stage dure une journée, de 9h30 à 17h environ : marche, pique-nique et au retour, séance de relaxation et massage avec Christine. Le rendez-vous est fixé à la Belle Fayte. Prévoir des chaussures de sport et des vêtements souples (style jogging), un tapis de sol et un plaid, et un pique-nique tiré du sac. Un forfait à 40 €, qui comprend un massage, vous sera proposer. Sur inscription : +33 (0)6 71 79 27 70 – mygoldminc@gmail.com

mygoldminc@gmail.com +33 6 71 79 27 70

Dimanche 12 juin : SAINT MARDS EN OTHE – Marche en pleine conscience. Découvrir la nature au rythme des saisons, se ressourcer, se recentrer à travers une marche méditative, tout en lenteur, c’est ce qu’on appelle la marche en pleine conscience… Le stage dure une journée, de 9h30 à 17h environ : marche, pique-nique et au retour, séance de relaxation et massage avec Christine. Le rendez-vous est fixé à la Belle Fayte. Prévoir des chaussures de sport et des vêtements souples (style jogging), un tapis de sol et un plaid, et un pique-nique tiré du sac. Un forfait à 40 €, qui comprend un massage, vous sera proposer. Sur inscription : +33 (0)6 71 79 27 70 – mygoldminc@gmail.com

Saint-Mards-en-Othe

dernière mise à jour : 2022-03-16 par