Marché en Ligne Champsanglard, mercredi 20 mars 2024.

Marché en Ligne Champsanglard Creuse

Association « A la Source »

Créée en juin 2020 par un collectif de consommateurs et de producteurs. Elle a pour but de créer du lien, soutenir les productions locales, promouvoir une démarche économiquement et socialement équitable, et de contribuer au développement d’une agriculture paysanne respectueuse de l’environnement et du bien être animal.

Outre la distribution de produits locaux, A la Source souhaite organiser des évènements et actions dans les villages (ex marché de producteurs, marchés festifs) , dans les fermes (marché à la ferme, coup de pouce aux producteurs ex plantation de haie, montage de serre).

Produits proposés

Légumes de saison, Viandes (boeuf, porc, agneau, volailles, lapin), fromages (chèvre et vache), yaourts, tisanes, bière, vin, aromates, confitures, chutneys, miel et produits dérivés, etc…

Contact alasource@lavache.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-20

Champsanglard 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine alasource@lavache.com

