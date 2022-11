Marché en fête et en lumières – Concert de l’Avent par la chorale La Clunisia Bourgvilain Bourgvilain Catégories d’évènement: BOURGVILAIN

Saône-et-Loire Bourgvilain EUR A partir de 16h, un marché festif tout en lumières pour clore la saison, avec de nombreux producteurs, dans une ambiance chaleureuse et sympathique. Vin chaud et châtaignes, buvette, plats préparés à emporter ou déguster sur place. (Tables installées sous un barnum).

Défilé aux lampions des enfants de l’école avec la venue du Père Noël.

A 19h, concert de l’Avent dans l’église par la chorale La Clunysia, dirigée par Greg Johnson. 15 choristes et un programme éclectique.

Retrouvez nous à partir de 16h au cœur du village sur la place de l’Eglise. marche.bourgvilain@orange.fr Place de l’Eglise Bourg Bourgvilain

