Marché en Fête et Braderie, 12 juillet 2022, .

Marché en Fête et Braderie



2022-07-12 08:00:00 – 2022-07-12 16:00:00

Gratuit

La municipalité et les unions des commerçants sédentaires et non sédentaires vous

proposent une journée festive autour du marché coulongeois, poumon économique

de la cité depuis le XVIe siècle avec plus de 150 exposants, un espace ludique pour les

enfants et une «Place des Saveurs» pour la restauration, place du Minage et place du château.

Apéritif offert par la commune à 12h30 dans le parc, visites gratuites du château, de l’exposition estivale et du musée.

Facebook « Ville de Coulonges-sur-l’Autize.

+33 5 49 06 10 72

Marché et Braderie

