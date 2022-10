Marché en fête / Brocante de Bourgvilain Bourgvilain Bourgvilain Catégories d’évènement: BOURGVILAIN

Sane-et-Loire Après le succès du mois d’août, « Les amis du marché » et les habitants de Bourgvilain renouvellent l’opération « marché brocante » sur la place de l’église.

Les producteurs habituels seront présents avec légumes et fruits, fromages, pain, pizza, miel, terrines, oeufs, vins, bières, poulets, plats préparés. Buvette.

Rendez vous à partir de 14h30 pour la brocante.

