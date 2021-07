Paris Kilomètre25 Paris Marché Électronique – Electronic Subculture au Kilo25 Kilomètre25 Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marché Électronique – Electronic Subculture au Kilo25 Kilomètre25, 30 juillet 2021

de 15h à 20h

gratuit

Rendez-vous au Kilo25 le 30 juillet de 15h à 20h. Au programme un marché haut en couleurs où disquaires, friperies, machines de productions de musique, ateliers, expositions/performances artistiques prendront place dans ce nouveau lieu phare de la scène électronique cet été, Electronic Subculture en partenariat avec le magazine international de musique électronique Mixmag à le plaisir de réunir les acteurs de la scène underground à l’occasion d’un marché placé sous le signe des retrouvailles, de la contemplation et de la découverte.

On se retrouve au Kilo25, nouveau lieu emblématique des nuits parisiennes, le 30 juillet de 15h à 20h.

Contact :Jingamedia – Mixmag France 0642714485 guillaume@jingamedia.com https://mixmag.fr/ https://www.facebook.com/MixmagFrance

