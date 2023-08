hommage à la langue provençale – journées du patrimoine – Marché – Eglise, Saint-Cézaire-sur-Siagne (06) hommage à la langue provençale – journées du patrimoine – Marché – Eglise, Saint-Cézaire-sur-Siagne (06), 16 septembre 2023, . hommage à la langue provençale – journées du patrimoine – Samedi 16 septembre, 10h00 Marché – Eglise, Saint-Cézaire-sur-Siagne (06) gratuit dans le cadre des journées européennes du patrimoine, hommage à la langue provençale : déambulations de stand en stand sur le marché de St Cézaire de 10h à 12h : – histoires (Théatre de Siagne) – chants polyphoniques (Piada) – chants polyphoniques (Cardelina) source : événement hommage à la langue provençale – journées du patrimoine – publié sur AgendaTrad Marché – Eglise, Saint-Cézaire-sur-Siagne (06) Place Général de Gaulle

Marché – Eglise, 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44583 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

provence danse

