Marche écocitoyenne Lieu dit la limace Allauch, dimanche 21 avril 2024.

La Ville d’Allauch, en partenariat avec la Maison municipale des retraités actifs (MMRA) et l’association « Gym et Colline », organise la marche écocitoyenne .

Une randonnée de 7 km vous fera découvrir ou redécouvrir notre magnifique patrimoine communal au cœur des collines d’Allauch. Que vous soyez amateur ou expérimenté, nous vous attendons nombreux pour arpentez, avec ou sans bâton, les sublimes collines si chères à Marcel Pagnol.



La marche est ouverte à tous et sans inscription.



Le programme

Rendez-vous à 9h30 au parking du lieu-dit La limace, situé chemin de Notre-Dame des Anges (à proximité du stand de tir).

Le départ s’effectuera à 10h

arrivée prévue à 12h



Des stands de sensibilisation à la protection de l’environnement vous attendront à l’arrivée pour des échanges autour des thématiques suivantes

Des intervenants d’AtmoSud, Observatoire de la Région Sud PACA, aborderont la qualité de l’air ;

Les éco-ambassadeurs délivreront des conseils sur le tri sélectif ;

Un apiculteur allaudien présentera l’élevage des abeilles autour d’une ruche.





Renseignements

Service des Sports

Chemin des Cigales

04 86 67 46 02 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:30:00

fin : 2024-04-21 12:00:00

Lieu dit la limace Lieu dit la limace Chemin de Mimet

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@allauch.com

