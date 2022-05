Marché du Vin Suisse 4ième edition Autre lieu, 7 mai 2022, Genève.

EN PARTENARIAT AVEC GENEVE TERROIR – SWISS WINE GENEVE Organisé par LE WINE TROTTER – Claire MALLET Une ambiance festive et conviviale Pendant la journée, fondues by LE REFUGE, des planchettes, tapas mexicaines et tartines provençales seront à partager sur des grandes tablées. La journée sera accompagnée par de la musique live, des vignerons souriants, des bons vins et de la bonne humeur. Les Connaisseurs pourront découvrir les nouvelles cuvées primeurs, sorties en 2020 ou 2021 ! Les amateurs pourront goûter et acheter les bouteilles à l’unité, en cartons ou commandées à prix Domaine ! Les néophytes pourront découvrir un Marché avec des grands vignerons mais « à la cool ». L’occasion de faire son palais, découvrir les produits du terroir et apprendre les subtilités du vin en toute simplicité. Après 21h, le bal des vignerons va laisser raisonner ses musiques jusqu’au cœur de la nuit. A partir de 17h30 Jazz Band en live Village du soir route des jeunes 24 1227 CAROUGE (GENEVE SWITZERLAND) Entrée 15.- CHF BILLETTERIE ET INFOS : [www.marcheduvin.ch](http://www.marcheduvin.ch) Claire MALLET : +41 78 608 35 34 – [claire@lewinetrotter.ch](mailto:claire@lewinetrotter.ch)

Samedi 7 mai, de 11h à 20h, 31 vignerons suisses venus en nombre de Genève, du Canton de Vaud et du Valais s’installent au VILLAGE DU SOIR à côté de la PRAILLE et du stade de la Servette.

