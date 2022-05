MARCHÉ DU VILLAGE DE PRODUCTEURS DE L’AUDE Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

MARCHÉ DU VILLAGE DE PRODUCTEURS DE L'AUDE Carcassonne, 26 mai 2022

2022-05-26 09:00:00 – 2022-05-26 19:00:00

Carcassonne Aude Le Marché du village de producteurs de l’Aude revient. Retrouvez 12 producteurs et artisans pour un marché 100% local :

vins, blanquette, pain d’épices, glaces au lait de brebis, biscuiterie, confitures, sirops, miels, savon au lait d’ânesse, fromage de chèvre, céramique et bien plus encore …. +33 4 68 69 12 91 Carcassonne

